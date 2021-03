Coupe de France : le PSG élimine Lille (3-0) et file en quarts

Trois jours après une soirée compliquée entre défaite et cambriolages, le PSG s'est qualifié, mercredi soir, pour les quarts de finale de la Coupe de France, en battant Lille (3-0).

Paris était attendu. Après un dimanche soir rocambolesque entre un revers contre Nantes, synonyme de 7e défaite de la saison, et les deux cambriolages qui ont touché Angel Di Maria et les parents de Marquinhos, les hommes de Mauricio Pochettino allaient être scrutés face au leader de la Ligue 1.

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de renard de Mauro Icardi (9e) et surtout un Keylor Navas encore une fois étincelant avec notamment un arrêt sur penalty devant Yusuf Yazici (78e), le PSG s’est rassuré et reste en lice sur trois tableaux cette saison avec la Ligue 1 et la Ligue des champions.

Et après les échecs au Parc des Princes contre l’OM, l’OL, Monaco, Manchester United et le FC Barcelone, le PSG l’emporte enfin contre un cador chez lui.

L’autre bonne nouvelle pour Paris, Angel Di Maria était sur la pelouse et semble avoir retrouvé goût au terrain. Mais aussi cette victoire permet aux Parisiens de retrouver de la confiance avant de se rendre dimanche à Lyon, dans un choc décisif pour le titre en Ligue 1. Et surtout a pris un petit avantage psychologique sur le Losc avant de le retrouver le 3 avril.

Les autres huitièmes de finale de la Coupe de France auront lieu les 6 et 7 avril prochains. Pour rappel, voici les affiches : Monaco-Metz, Rumilly-Vallières-Le Puy Foot 43, Sedan-Angers, Saumur-Toulouse, Canet-Boulogne, Chateaubriant-Montpellier, Red Star-Lyon.