Equipe de France : le calendrier des Bleus en 2021

Entre le début des qualifications pour la Coupe du monde 2022, les matchs amicaux, l’Euro et le Final Four de la Ligue des nations, l’année 2021 promet d’être chargée pour Didier Deschamps et les Bleus. Voici le calendrier complet de l’équipe de France.

Mars

Mercredi 24 mars : France-Ukraine à 20h45 en éliminatoires de la Coupe du monde 2022



Dimanche 28 mars : Kazakhstan-France à 15h en éliminatoires de la Coupe du monde 2022



Mercredi 31 mars : Bosnie-Herzégovine-France à 20h45 en éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Fin Mai-début Juin

Deux ou trois matchs de préparation à l’Euro contre des adversaires à définir

Juin

Mardi 15 juin : France-Allemagne à 21h à Munich à l'Euro

Samedi 19 juin : Hongrie-France à 15h à Budapest à l'Euro

Mercredi 23 juin : Portugal-France à 21h à Budapest à l'Euro

septembre

Mercredi 1er septembre : France-Bosnie-Herzégovine à 20h45 en éliminatoires de la Coupe du monde 2022



Samedi 4 septembre : Ukraine-France à 20h45 en éliminatoires de la Coupe du monde 2022



Mardi 7 septembre : France-Finlande à 20h45 en éliminatoires de la Coupe du monde 2022

Octobre

Jeudi 7 octobre : Belgique-France à 20h45 en demi-finale de la Ligue des nations



Dimanche 10 octobre : Éventuelle finale