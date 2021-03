PSG : Une photo d’Angel Di Maria prise par un policier après le cambriolage fait polémique

Nouveau rebondissement dans l’affaire du cambriolage chez Angel Di Maria. Alors que l’enquête est toujours en cours, une photo de l’Argentin à son domicile prise par un policier peu après les faits et diffusée sur les réseaux sociaux a provoqué des remous et la colère des dirigeants parisiens.

Averti de la situation par Leonardo pendant le match face à Nantes, dimanche soir, au Parc des Princes (1-2), Mauricio Pochettino a immédiatement sorti son joueur avant d’informer lui-même de la situation le n°11 parisien. Immédiatement parti au vestiaire, Di Maria a filé, très choqué, pour rejoindre sa rejoindre sa famille à son domicile. Et peu après son arrivée, il a été photographié avec le visage très marqué à l’intérieur de sa maison. Le cliché, où apparait également sa femme profondément choquée sur un canapé, a fuité quelques heures seulement après sur les réseaux sociaux. Ce qui n’a pas manqué d’irriter le club de la capitale qui s’est plaint auprès des autorités.

Le responsable a rapidement été identifié. Il s’agirait d’un membre de la compagnie départementale d’intervention de nuit, qui est arrivée en premier sur les lieux après les événements, indique L’Equipe. Et il devrait être sanctionné par sa hiérarchie d’un blâme ou d’un avertissement.

Les dirigeants parisiens sont d’autant plus remontés que la police avait été appelé une heure plus tôt environ par des voisins de l’Argentin qui avaient signalé la présence d’individus dans leur jardin. Mais les forces de l’ordre n’avaient rien constaté d’anormal, tout l’agent de sécurité employé par Di Maria, et étaient réparties laissant le champ libre aux malfaiteurs.

Selon le quotidien sportif, ces derniers seraient entrés par une salle de sport au sous-sol avant de prendre un ascenseur jusqu’au 2e étage et de dérober le contenu d’un coffre-fort sans que la femme et les filles du joueur parisien ne s’aperçoivent de rien. Le préjudice est estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros.