Ski alpin : le gros globe promis à Alexis Pinturault après l'annulation de la descente ?

Alexis Pinturault, qui a perdu ces dernières semaines du terrain au classement général de la Coupe du monde de ski alpin à Marco Odermatt, pourrait finalement se retrouver en force lors des finales de Lenzerheide.

Ce, grâce à l’annulation mercredi de la descente. Malheureux lors de ses dernières sorties (mauvais résultats et sorties de pistes), le skieur de Courchevel a ainsi fait une belle opéation sans concourir, puisque la discipline était beaucoup plus favorable à son rival suisse. Alors qu’il ne compte plus que 31 points d’avance en tête du classement général, il est de plus en plus proche du sacre.

En effet, il reste trois courses à disputer cette semaine avant la clôture de la saison. Chacune pouvant rapporter au maximum 100 points : un super-G, un géant et un slalom. Les super-G sont prévus jeudi, alors que la météo doit s'améliorer à partir de mercredi après-midi.

«Pour la descente, ça fait partie de notre sport, a confié le Français. Ça fait deux descentes annulées, après Saalbach (il y a deux semaines, à cause du brouillard). Sur les finales, c'est important d'être en tête avant, parce que les dernières épreuves ne sont jamais replacées.»

Alors que Marco Odermatt, vainqueur du dernier super-G à Saalbach (Autriche) fait partie des favoris de la course jeudi, Alexis Pinturault, médaillé de bronze aux Mondiaux en février, est souvent régulier dans cette discipline et capable de gros coups. Sans oublier qu’il aime bien la piste de Lenzerheide, où il avait remporté son seul super-G, en 2014, déjà lors des finales. Un signe ?