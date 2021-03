UFC : Un KO dévastateur en moins de 22 secondes (vidéo)

Un KO et une victoire aussi rapide que l’éclair. Dan Ige a terrassé Gavin Tucker, le week-end dernier, à l’UFC Fight Night 187, en à peine 22 secondes avec un coup dévastateur au menton.

Le combat de poids plumes venait à peine de commencer. Les deux combattants s’observaient au centre de l’octogone quand, au bout d’une vingtaine de secondes, «Dynamite» a fait parler la poudre. Dès sa première droite, Dan Ige a couché son adversaire. Un coup d’une telle violence que le Canadien Gavin Tucker a été complétement sonné, obligeant l’arbitre à interrompre immédiatement la rencontre.

Ce n’était que le deuxième KO en sept victoires à l’UFC d'Ige (pour deux défaites), mais évidemment le plus foudroyant. Et cette victoire éclatante a permis à l’Hawaïen (29 ans) de prendre sa revanche après sa défaite sur décision unanime en juillet dernier contre Calvin Katter, qui avait mis un terme à sa série de six succès consécutifs.

Son prochain combat devrait l’opposer à Chan Sung Jung d’ici à la fin de l’année. «Le Zombie coréen» reste sur un revers, en octobre, contre l’Américain Brian Ortega, qui l’avait empêcher d’affronter le champion de la catégorie l’Australien Alexander Volkanovski. Mais le vainqueur de ce duel pourrait se voir offrir une chance de conquérir la ceinture.