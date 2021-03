Ski : Alexis Pinturault touche du doigt le gros globe après l’annulation du super-G

Les jours se suivent et se ressemblent à Lenzerheide (Suisse), théâtre des finales de la Coupe du monde de ski. Au lendemain de l’annulation des descentes, les super-G femmes et hommes ont à leur tour été annulés, ce jeudi, en raison de la météo. Cette décision rapproche encore un peu plus Alexis Pinturault du gros globe de cristal.

Le ciel joue en faveur du skieur de Courchevel. Après la neige qui n’a pas permis la tenue de la descente, favorable à son rival Marco Odermatt, c’est le brouillard qui est venu empêcher les skieurs de s’élancer sur le super-G, également à l’avantage du Suisse. «En raison de la situation météo actuelle avec le brouillard, le jury, les organisateurs Swiss ski et toutes les parties prenantes ont décidé d'annuler les super-G femmes et hommes», a indiqué la Fédération internationale de ski.

Une bonne nouvelle dans la course au gros globe de cristal pour Alexis Pinturault, qui craignait de voir Marco Odermmat s’emparer de la tête au terme de ses deux épreuves. «Je m’attendais à ce que Marco prenne la tête en vitesse», a-t-il assuré. Mais la météo est venue lui donner un petit coup de pouce. Et avant les deux dernières courses au programme (géant et slalom), il a préservé ses 31 points d’avance sur son adversaire et se retrouve dans une situation quasi idéale pour décrocher le titre suprême.

Un avantage sur le slalom

Si lui et Odermatt, spécialiste de vitesse, joueront la victoire, qui vaut 100 points, sur le géant (samedi), le Français partira clairement avec un avantage avec le slalom (dimanche), discipline qu’Odermatt n’a jamais disputée au plus haut niveau.

«Je n’ai pas envie de dire que c’est une bonne nouvelle mais ça fait plus mes affaires à moi qu'à d'autres», a glissé Alexis Pinturault, déterminé et conscient que la victoire finale devrait se jouer en grande partie sur le géant. «Ce week-end ce sera toujours le même état d’esprit, attaquer, faire mon meilleur ski, a-t-il assuré. En géant tout est possible, ce sera une belle bagarre». Avec possiblement au bout, la plus belle des récompenses.