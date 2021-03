Ligue des champions : Chelsea, City, Real Madrid, Bayern Munich… du (très) lourd attend le PSG en quart de finale

Du lourd. Ou du très lourd. Après avoir écarté le FC Barcelone de Lionel Messi en 8e, le PSG peut s’attendre à hériter d’un nouveau gros morceau, ce vendredi, lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions (6-7 et 13-14 avril).

Entre le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester City et le Real Madrid, la liste des potentiels adversaires du champion de France a de quoi faire frémir. Devant ce plateau particulièrement relevé, le FC Porto, seul deuxième de la phase de groupes encore en lice, fait office de meilleur tirage, même si le club portugais a sorti la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. C’est dire si la route jusqu’à Istanbul, théâtre de la finale (29 mai), promet d’être tortueuse pour les Parisiens.

Et s’ils pouvaient choisir, ils prendraient sûrement soin de ne pas recroiser le Bayern Munich, leur bourreau en finale en août dernier (1-0). La formation allemande n’a plus perdu de match européen depuis deux ans et s’avance comme le grand favori à sa succession. Manchester City, largement en tête de la Premier League, est l’autre cador à éviter. Le club entraîné par Pep Guardiola, et doté d’un effectif impressionnant, réalise sa meilleure saison depuis leur rachat à l’été 2008. Mais il n’a encore jamais atteint les demi-finales depuis l’arrivée de l’entraîneur espagnol en 2016.

Des retrouvailles avec Thomas Tuchel et Thiago Silva désormais à Chelsea ?

Respectivement champion d’Angleterre et d’Espagne en titre, Liverpool et le Real Madrid de Zinedine Zidane et Karim Benzema rencontrent un peu plus de difficultés cette saison et semblent plus abordables. Mais ils savent se transcender sur la scène européenne et restent redoutables. C’est le cas également du Borussia Dortmund. Si le club allemand, éliminé par Paris la saison dernière, n'est que 5e de Bundesliga, il possède une arme redoutable avec Erling Haaland, véritable machine à marquer.

Mais un club cristallise l’attention au milieu des autres : Chelsea. Pour la simple et bonne raison que l’équipe anglaise est désormais entraînée par Thomas Tuchel, remercié par le PSG fin décembre, et qu’elle compte dans ses rangs Thiago Silva, ancien capitaine historique du club de la capitale non conservé en fin de saison dernière.

Des retrouvailles ne manqueraient pas de piment après ses ruptures encore toutes fraîches, même si le coach allemand préférerait éviter. «Je ne suis pas sûr (de vouloir recroiser le PSG). Ils sont très, très forts, je les connais bien», a glissé Tuchel au micro de RMC Sport après avoir éliminé l’Atlético Madrid. Une volonté sans doute partagée par le PSG, qui dans son passé n'a pas toujours été très inspiré au moment de retrouver ses ex.