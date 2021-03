Ligue des Champions : PSG-Bayern, une affiche qui ne date pas d’hier

C’est certainement l’affiche des quarts de finale de la Ligue des Champions 2020/2021 : le Bayern Munich, tenant du titre, contre le Paris Saint-Germain, battu par les Bavarois en finale la saison dernière. Deux clubs qui se connaissent bien, et qui ont une longue histoire dans la compétition, avec 9 confrontations. Retour sur les précédents entre les Parisiens et les Munichois.

1994, sacrée première

Pour le premier match de poule de Ligue des Champions de son histoire, le Paris Saint-Germain, reçoit d’emblée un grand d’Europe : le Bayern Munich, et notamment son gardien légendaire Oliver Kahn. Pas du tout grisé par l’enjeu, le PSG va faire mieux que tenir tête aux Bavarois, et l’emporter 2-0 grâce à des buts de George Weah et de Daniel Bravo, tous deux à la suite d’un corner. Les Parisiens remporteront également l’autre confrontation de cette phase de poule, 1-0 en Allemagne, encore grâce à Weah. Le club entraîné par Luis Fernandez ira même jusqu’à gagner ses 6 matches du groupe B, et se hissera jusqu’en demi-finale, éliminé par l’AC Milan.

1997, une défaite qui fait mal

Nous sommes le 22 octobre 1997, c’est la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions 1997-1998. Le PSG et le Bayern jouent la première de leurs deux rencontres à Munich. Les Parisiens savent qu’en cas de victoire, ils feraient déjà un grand pas vers les quarts de finale. Seuls les premiers de groupes sont directement qualifiés, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes. Mais tout ne va pas de passer comme prévu pour les joueurs de la capitale, sèchement battus sur le score de 5-1. La victoire à Paris au match retour n’y changera rien, les Munichois finissent en tête du groupe à la différence de buts particulière. Ils seront éliminés en quarts par le Borussia Dortmund.

2000, au bout du suspense

Grandes retrouvailles entre les deux formations lors de la Ligue des Champions 2000-2001. Le match débute en conférence de presse, le gardien allemand Oliver Kahn mettant la pression aux Parisiens, pour un match qui sent déjà la poudre. Le portier sera une des deux stars d’une rencontre particulièrement engagée, où c’est Nicolas Anelka coté parisien qui va se démarquer. Il buttera plusieurs fois sur le gardien du Bayern, et ne trouvera pas le chemin des filets. Car c’est finalement Laurent Leroy, entré en cours de jeu, qui va libérer le Parc des Princes au bout du suspense, à la 90e et dernière minute de jeu. Les supporters sont en folie, ils viennent d’assister à un très grand match de football. Le Paris Saint-Germain passera finalement la phase de groupes, tout comme le Bayern, mais sera éliminé à la suite de la seconde phase.

2020, si près du but

La Ligue des Champions a comme toutes les autres compétitions sportives été touchée par le coronavirus. Plutôt que d’annoncer une fin prématurée de la compétition pour l’édition 2019-2020, décision est prise d’organiser un «Final 8» avec les huit formations qualifiées pour les quarts de finale. Les rencontres se disputeront dans un lieu unique, Lisbonne, et sur un match sec jusqu’à la finale. Finale où l’on retrouve le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Après s’être débarrassés du Borussia Dortmund, de l’Atalanta Bergame puis de Leipzig, c’est le grand Bayern, emmené par son serial buteur Robert Lewandowski, qui se présente face au PSG. Une finale que les Parisiens vont progressivement laisser échapper. S’ils tiennent en première période, les stars parisiennes ne parviendront pas à trouver la solution après la pause. Et c’est finalement l’ancien du club, Kingsley Coman, qui trouve la faille à l’heure de jeu. Un goût d’inachevé pour cette première finale de Ligue des Champions.

2021, enfin ?

Après s’être défait du FC Barcelone en huitièmes de finale, en grande partie grâce à une gifle infligée aux Catalans sur leur terrain lors du match aller 4-1, le Paris Saint-Germain a donc hérité du Bayern Munich en quarts. Mais les Parisiens manquent de certitudes. Ils ne sont plus si dominants en championnat, et ont montré quelques faiblesses au retour face au Barça. De son côté, le Bayern affiche sa sérénité. En tête de la Bundesliga, il est le grand favori pour cette édition de Ligue des Champions. Il va falloir se remémorer les quelques grands exploits du passé pour aller en demi-finale.