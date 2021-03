Rugby : la France bat le pays de Galles (32-30) et garde une chance de titre

Le XV de France a dominé le pays de Galles (32-30) au terme d'un match fou et avec le bonus offensif, ce samedi 20 mars, au Stade de France et garde une chance de remporter le Tournoi des six nations.

Les Bleus joueront un ultime match, en retard, vendredi prochain face à l'Ecosse au Stade de France pour tenter de remporter le trophée.

Les Français devront l'emporter avec le point de bonus offensif et un écart d'au moins 21 points pour être sacrés. Le pays de Galles rate le Grand Chelem.

Au bord d'encaisser un quatrième essai rédhibitoire à vingt minutes de la fin, les hommes de Fabien Galthié se sont ressaisi en mettant une pression folle à des Gallois qui jusque-là semblaient maîtriser leur sujet.

Un essai refusé à l'arrière Brice Dulin pour un déblayage dangereux qui a conduit à l'exclusion du deuxième ligne Willemse, aurait pu ruiner les chances françaises. Mais au lieu de cela les hommes de Fabien Galthié ont terminé en trombe en inscrivant deux essais dans les trois dernières minutes par leur capitaine Charles Ollivon et Dulin, élu homme du match.

Avec quatre essais au total, après ceux de Romain Taofifenua et Antoine Dupont en première, le bonus offensif est acquis.