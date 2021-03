6 nations : Le XV de France vainqueur du tournoi si…

Onze ans qu’il attend ça. Vainqueur du pays de Galles, samedi, au terme d’un scénario renversant (32-30), le XV de France a son destin entre les mains pour remporter son premier tournoi des 6 Nations depuis 2010 avant son match en retard, vendredi, contre l’Ecosse au Stade de France.

Une victoire ou rien. Pour espérer être sacrés, les hommes de Fabien Galthié doivent impérativement s'imposer dans cette rencontre, qui avait été reportée en raison des nombreux cas de Covid-19 dans les rangs tricolores. Mais une victoire ne suffira pas pour être couronné.

Avec cinq points de retard au classement sur les Gallois, les coéquipiers de Charles Ollivon doivent également décrocher le point de bonus offensif, mais aussi sortir vainqueur avec au moins 21 points d’écart pour combler leur retard au point-average (+61 contre +21).

En cas d’égalité parfaite (20 points chacun et même point-average), le XV de France et le XV du Poireau seront départagés par le nombre d’essais inscrits dans la compétition, selon le règlement du Tournoi. Les Bleus en ont pour le moment inscrit quinze alors que le pays de Galles a aplati à 20 reprises dans l’en-but adverse. Dans le cas de figure d’une victoire avec le point de bonus offensif et un écart de 20 points, les Tricolores devront donc avoir inscrit au moins six essais pour être titrés.

Ce scénario n’est pas sans rappeler celui de la saison dernière, quand le XV de France devait s’imposer avec le bonus offensif et au moins 31 points d’écart contre l’Irlande pour finir devant l’Angleterre. S’ils avaient échoué, en décrochant la victoire avec «seulement» huit points d’avance (35-27), les Bleus vont tenter de réécrire l’histoire, même s’ils sont avant tout focalisés sur la victoire.

«On sait que ce sera un match compliqué. Mais on va le faire étape par étape. Déjà, il faut essayer de le gagner. Et ensuite on verra ce qui se passera», a lancé Gaël Fickou. Mais à voir leur détermination en fin de match contre le pays de Galles, il faudra compter sur eux pour ne rien lâcher.