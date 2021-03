Alizé Lim : tout savoir sur la nouvelle compagne de Tony Parker

Un nouveau bonheur. Séparé depuis plusieurs mois d’Axelle Francine, mère de ses deux enfants, Tony Parker a officialisé, ce dimanche, sa relation avec Alizé Lim en publiant deux photos sur son compte Instagram.

Les deux tourtereaux ont au moins une passion en commun : le sport. Pour Tony, c'est évidemment la grosse balle orange du basket. Pour Alizé, c'est la petite balle jaune. Même si le flou entoure la carrière d’Alizé Lim, désormais âgée de 30 ans. Actuellement 634e joueuse mondiale, elle n’est plus apparue sur un court depuis son élimination au 2e tour sur la terre battue du tournoi de Marbella (Espagne) en septembre dernier.

Joueuse et consultante

Son meilleur résultat sur le circuit principal est un quart de finale à Bombay en 2017, trois ans après avoir atteint son meilleur classement en simple avec une 135e place à la WTA. Elle a néanmoins décroché trois titres en simple sur le circuit ITF, le dernier remontant à 2015 à Turin, et 6 en double.

Alizé Lim, contrariée par de nombreuses blessures, a également participé à quatre Roland-Garros en simple (2014, 2015, 2016, 2017) sans connaître le goût de la victoire dans le tableau principal pour avoir à chaque fois été éliminée dès le 1er tour.

Mais elle est aussi apparue à la Porte d’Auteuil micro en main pour avoir été consultante pour France Télévisions lors des Internationaux de France en 2017 et 2018.

Ancienne égérie du Coq Sportif, elle a également connu plusieurs expériences dans le mannequinat. Et ce n’est pas la première fois qu’elle est en couple avec un sportif tricolore. Par le passé, la jeune femme a été la petite amie du joueur de tennis Jérémy Chardy et du nageur Florent Manaudou. Et c’est désormais avec Tony Parker qu’elle nage dans le bonheur.