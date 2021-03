Ligue 1 : battu par Nîmes (1-2), Lille sous la menace de Lyon et Paris

Lille, battu par Nîmes (1-2), dimanche lors de la 30e journée de Ligue 1, peut perdre la tête du championnat après le Lyon-PSG dans la soirée.

Il y aura peut-être un nouveau leader dimanche soir. Eliminés de la Coupe de France mercredi, les Lillois ont été punis par les 19es du championnat qui ont d'abord ouvert le score par Moussa Koné (12e). Xeka a égalisé pour le Losc en reprenant un corner de Bamba (20e), mais le capitaine des Crocodiles Renaud Ripart à scellé la victoire très importante de son équipe (81e). Les crocodiles sortent de la zone de relégation (18e et barragiste, 29 pts).

«C'est un match de foot... Paris aussi a perdu contre Nantes, a confié José Fonte, capitaine des Dogues. On n'a pas été performant. Il n'y a pas d'excuse, on n'a pas été là dans ce match. Mais il reste huit matchs jusqu'à la fin, tout est ouvert. On continue la bataille. La pression, c'est pour tout le monde. Pour moi, c'est plus une question d'attitude.»

Alors qu'ils avaient l’occasion de mettre la pression sur les Lyonnais et les Parisiens, les hommes de Christophe Galtier, qui n'ont gagné que 2 de leur 6 derniers matchs de Ligue 1, ont fait tout l'inverse, deux semaines avant d'aller défier le PSG au Parc des Princes.