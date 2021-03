Ligue 1 : le PSG frappe fort à Lyon (2-4) et prend la tête du championnat

Le PSG s'est emparé de la tête de la Ligue 1 après sa belle victoire à Lyon (2-4) dimanche soir, dans la foulée de la défaite de Lille lors de la 30e journée du championnat.

Si certains doutaient, Paris a envoyé un message. En quelques jours, le club de la capitale a effacé tous les doutes qui l’entouraient. Après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France contre Lille mercredi, les hommes de Mauricio Pochettino ont repris les commandes du championnat de France en allant battre de belle manière chez lui, l’un de ses concurrents directs.

Alors que Neymar commençait sur le banc ce choc entre deux équipes qui avaient la possibilité de prendre la première place suite à la défaite de Lille, un peu plus tôt, contre Nîmes (1-2), c’est Kylian Mbappé qui a pris les choses en main en inscrivant un doublé (15e et 52e) synonyme de 100e but en Ligue 1. A 22 ans et 91 jours, il dépasse Hervé Revelli qui avait atteint cette barre à 23 ans et 153 jours).

Neymar a rejoué

L’attaquant tricolore, qui a laissé sa place au Brésilien à la 70e minute, a été imité par Danilo Pereira (32e). Alors qu’Angel Di Maria, victime d’un cambriolage la semaine passée pendant la défaite au Parc des Princes contre Nantes (1-2), y est allé également de son but (47e).

100 - @KMbappe a marqué 8 buts contre Lyon en Ligue 1, ne faisant mieux que contre Dijon (11). Il a atteint les 100 buts inscrits en Ligue 1 (84 avec Paris, 16 avec Monaco). Phénomène. pic.twitter.com/U0PzBMvUsn — OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021

Les Lyonnais ont réagi grâce à Islam Slimani, d’une belle frappe lointaine (62e) et Maxwel Cornet (81e), suite à un gros relâchement parisien, mais ce n’était pas suffisant pour semer la révolte et inquiéter un PSG qui a livré l’une de ses meilleures prestations en championnat de la saison.

«On a fait un bon match, on a gagné, on a repris notre première place et on va essayer de ne plus la laisser, s’est réjoui Mbappé au micro de Canal+. On était venu ici pour gagner. On s’était préparé. On avait caché cette date. On savait que c’était important notamment après la défaite de Lille. On a joué avec beaucoup d’envie et de personnalité.»

De bon augure pour les coéquipiers de Presnel Kimpembe qui affronteront Lille après la trêve internationale. Avant leur quart de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich.