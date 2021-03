NBA : LeBron James blessé sévèrement à la cheville droite

Gros coup dur pour les Lakers. LeBron James, la superstar de l'équipe championne NBA en titre, s'est fait une sévère entorse à la cheville droite lors de la défaite contre Atlanta (99-94) samedi à Los Angeles, et la durée de son absence n'a pu être déterminée.

Première bonne nouvelle: la radio, passée après le match que James n'a pu finir, n'a révélé aucun dommage osseux. Restait ensuite à attendre le résultat de l'IRM (imagerie par résonance magnétique).

Selon ESPN et le site The Athletic, citant des sources au sein du club, LBJ s'est fait une entorse du haut de la cheville et la durée de son indisponibilité est inconnue. Aucun détail n'a filtré sur l'état du ligament affecté, qui semble donc devoir être celui entre le tibia et le péroné. Mais l'impossibilité de déterminer quand James pourrait reprendre le basket indique qu'il a subi un important dommage.

Selon la sévérité de ce type de blessure, les durées d'indisponibilités peuvent aller de quelques semaines à plusieurs mois. La seconde moitié de la saison régulière doit se terminer fin mai, avant des play-offs devant mener aux finales mi-juillet.

Les Lakers n'ont pas communiqué sur l'état physique du «King», mais ce dernier a pris la peine d'exprimer sa déception, autant que sa détermination sur Twitter: «rien ne me met plus en colère et ne m'attriste plus que de ne pas être disponible pour mes coéquipiers! Je suis blessé à l'intérieur et à l'extérieur en ce moment. Le chemin de la guérison commence maintenant. Je reviendrai bientôt comme si je n'étais jamais parti».

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. . The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON — LeBron James (@KingJames) March 21, 2021

Un panier malgré sa blessure

Quelques heures plus tôt, c'est un cri de douleur qui a déchiré le huis clos silencieux du Staples Center au début du 2e quart-temps. A la lutte pour un ballon, LeBron James est entré en collision avec Solomon Hill, qui, dans sa chute, a d'abord fait légèrement plier son genou droit, puis provoqué une torsion bien plus accentuée de la cheville vers l'extérieur.

Immédiatement, James a en effet saisi sa jambe droite, se tordant de douleur et rampant hors des limites du parquet. Quelques secondes plus tard, il s'est finalement relevé et a regagné son banc péniblement.

A la surprise générale, l'ailier de 36 ans a aussitôt repris le jeu et même inscrit un panier à trois points, après lequel il s'est réceptionné sur la seule jambe gauche. Mais il n'a pu continuer la partie, contraint de finalement regagner le vestiaire, en boitant, non sans faire voler une chaise sur son trajet, victime de sa frustration.

En 11 minutes, il avait eu le temps de réussir 10 points et 4 passes.