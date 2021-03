Ski : un dernier podium pour Clément Noël et Alexis Pinturault pour terminer la saison

Le rideau est tombé sur la saison de ski. Et elle s’est achevée de très belle manière pour Clément Noël (2e) et Alexis Pinturault (3e) qui ont terminé, ce dimanche, sur le podium du slalom de Lenzerheide (Suisse) derrière l’Autrichien Manuel Feller.

Un magnifique bouquet final pour le clan tricolore. Au lendemain du sacre historique d’Alexis Pinturault, qui a reçu son gros globe de cristal, l’équipe de France a été encore avec à la fête avec ce nouveau tir groupé sur la boite de la dernière épreuve de cet hiver.

Et même s’il a dû se contenter de la 3e marche, à seulement 11 centièmes de Feller, il en fallait plus pour ôter le sourire sur le visage de Pinturault. «C’est une super manière de finir et de clôturer l’hiver», s’est félicité le skieur de Courchevel, qui, délesté de toute pression, a réalisé une superbe deuxième manche pour effectuer une belle remontée, avant de soulever son premier gros globe devant quelques proches dont son père.

Battu pour seulement 8 centièmes, Clément Noël a aussi affiché sa satisfaction avec sa deuxième place, qui lui a également assuré la deuxième place du classement de la spécialité. «Je suis satisfait de la façon dont j’ai géré la course, je me suis fait très peu de frayeurs, c’est comme ça que je vais devoir skier à l’avenir», a confié le Vosgien.

Et d’ajouter : «Je termine deuxième du globe de slalom, c’est bien aussi, ça montre une certaine régularité depuis trois hivers. Si j’avais commencé la saison de cette manière, j’aurais pu jouer le globe de slalom.»

Ce n’est peut-être que partie remise pour Clément Noël, qui déjà pris rendez-vous pour l’hiver prochain qui pourrait être une nouvelle fois bleu, blanc et rouge.