Tony Parker en couple avec la joueuse de tennis Alizé Lim

Tony Parker a officialisé ce dimanche sur Instagram sa relation avec la joueuse de tennis Alizé Lim.

Ni vu, ni connu. Ces derniers temps, les deux tourtereaux ont pris le temps de se connaître discrètement. Passée cette étape, l’ancien basketteur et la joueuse de tennis ont donc décidé d’officialiser leur couple.

Ainsi, ce dimanche, les fans ont pu découvrir deux clichés du couple Tony Parker-Alizé Lim. Le premier étant un selfie en gros plan et le second une photo où on les aperçoit s’amusant. En légende, un cœur.

Séparé depuis août 2020 d’Axelle Francine, la mère des enfants (Josh et Liam) de l’actuel président de l’ASVEL et ancienne star de NBA, «TP» (38 ans) a donc retrouvé l’amour auprès de la jeune trentenaire.

De son côté, Alizé Lim, actuelle 634e joueuse mondiale, avait auparavant été en couple avec Jérémy Chardy (tennis) et Florent Manaudou (natation).

Les deux amoureux, qui avaient été aperçus l’été dernier à Saint-Tropez sur le yacht du président de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas, ont également participé à un dîner auquel se trouvait aussi Charles Leclerc, pilote Formule 1.