UFC : Max Griffin inflige un KO phénoménal dès le premier round (vidéo)

Max Griffin a signé le KO de la nuit à l’UFC Vegas 22. Co-événement principal de la soirée, l’Américain a couché Song Kenan d’un KO foudroyant dès le premier round pour remporter une victoire éclatante.

A l’aube de ce combat des poids welters, Song Kenan avait toutes les raisons de se montrer prudent. «Max a beaucoup de points forts. J’ai besoin de le terminer dans un temps très court. Il est bon dans tout. Je dois faire attention à son jab et à ses gauches et droites. Il peut vous endommager avec ça», avait-il confié.

Et le combattant chinois, qui restait sur deux victoires consécutives, ne croyait pas si bien dire. Max «Pain» Griffin (35 ans) a envoyé au sol son adversaire d’une lourde droite suivie d’un enchaînement gauche-droite surpuissant en plein visage, poussant l’arbitre à stopper immédiatement la rencontre.

Complétement sonné par les coups de l’Américain, Song Kenan est resté pendant de longues secondes allongé dans l’octogone sans la moindre réaction. Et il lui a fallu plusieurs minutes pour retrouver ses esprits, pendant que Griffin célébrait sa victoire éclatante.

«Je suis une star et le monde va le savoir», a-t-il lancé à l’issue de son succès, déjà tourné vers son prochain combat. Et Max Griffin se verrait bien affronter son compatriote Goeff Neal à l’UFC 262 à Houston en mai prochain.

THE KOs KEEP COMIN! MAX GRIFFIN LADIES AND GENTLEMEN! #UFCVegas22 pic.twitter.com/alaY3kL085

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 21, 2021