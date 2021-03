Un boxeur professionnel décède à 33 ans des suites d’un cancer

Lee Noble, boxeur britannique de 33 ans, est décédé des suites d’un cancer, a annoncé ce dimanche sa famille.

Professionnel en 2006, celui qui avait pris sa retraite en 2014 suite à la découverte de sa maladie a combattu 47 fois (20 victoires, 24 défaites et 3 nuls). Il avait également affronté Billy Joe Saunders, l’un des meilleurs boxeurs actuels.

En 2019, Lee Noble avait annoncé être entré en phase terminale. Récemment, il avait d’ailleurs renoncé à son traitement. Cette année-là, il avait été désigné champion honoraire WBC pour saluer sa bravoure dans son plus terrible combat.

A la suite de l’annonce de son décès, de nombreuses personnalités du Noble art lui ont rendu hommage. «Très triste d'apprendre le décès de Lee Noble, a tweeté Eddie Hearn, le promoteur d’Anthony Joshua et de Souleymane Cissokho. Lee a combattu sa maladie avec une telle bravoure pendant toutes ces années. Mes pensées, comme celles de tout le monde à Matchroom, vont vers lui et sa famille. En paix désormais.»

We are saddened to hear about the loss of Lee Noble. A sad day for boxing.





We pass our condolences on to Lee’s family and friends.





RIP Champ. pic.twitter.com/xunNKjS7Oy

— Frank Warren (@frankwarren_tv) March 21, 2021