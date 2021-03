Entraîneur, promoteur… quel avenir pour la star de l’UFC Khabib Nurmagomedov ?

Khabib Nurmagomedov a officialisé sa retraite des octogones vendredi. Désormais, la star invaincue du MMA se concentre sur sa reconversion.

Alors qu’un infime espoir de le voir remonter dans la cage UFC, «The Eagle» a donc confirmé sa retraite prise en octobre dernier après une victoire contre Justin Gaethje. Le Daghestanais, invaincu en 29 combats (29 victoires), avait notamment pris cette décision quelques mois après le décès de son père, qui était aussi son entraîneur.

«Je n’ai jamais envisagé un retour après ma retraite, a expliqué Khabib Nurmagomedov. (…) Je suis venu dans ce sport pour montrer qui je suis et je suis devenu le meilleur, je suis champion du monde et n°1 livre pour livre. J’ai défendu mon titre trois fois. J’ai défendu mon titre dans le plus grand combat de l’histoire de l’UFC. Que faire de plus ? Seulement des combats pour l’argent, mais je n’ai pas besoin d’argent.»

Pour autant, celui qui a été salué par de nombreux combattants dont Conor McGregor, qu’il avait battu lors d’un combat retentissant il y a quelques années, n’en a pas terminé avec le MMA. Bien au contraire.

Récemment, Khabib Nurmagomedov avait racheté le «Gorilla Fighting Championship», pour un million de dollars qu’il a renommé «Eagle Fighting Championship» (EFC), en référence à son surnom. Son objectif étant d’être l’une des antichambres de l’UFC et de permettre à certains de ses combattants d’accéder à la prestigieuse ligue.

Mais ce n’est pas tout. On a appris que le Daghestanais allait également entraîner. Luke Rockhold, combattant de 36 ans, qui ne s’est plus battu depuis juillet 2019 lorsqu’il était champion des poids moyens, allait remonter sur l’octogone et Khabib serait prêt à l’entraîner.

