«On m’a proposé 60.000 euros pour m’enregistrer au lit avec Djokovic» : les révélations fracassantes d’une mannequin serbe

L’affaire a fait scandale en Serbie. Natalija Scekic, mannequin serbe, a révélé au magazine people de son pays «Svet & Scandal» qu’un homme lui a proposé une importante somme d’argent pour entacher la réputation de Novak Djokovic et ruiner son mariage. Mais la jeune femme a repoussé ses avances.

Le piège tendu à l’encontre du n°1 mondial n’a pas fonctionné. Au début du mois, Novak Djokovic a battu le record de Roger Federer du nombre de semaines passées en tête du classement ATP. A cette occasion, une fête a été organisée avec «Nole» et ses proches à Belgrade pour célébrer ce moment. Et un homme a tenté de gâcher ces célébrations et de porter atteinte à Novak Djokovic.

Désireux de détruire sa carrière et son image, il aurait essayé de louer les services d’une mannequin pour qu’elle séduise et couche avec le dernier vainqueur de l’Open d’Australie, tout en enregistrant leurs ébats afin de les diffuser. L'homme en question aurait ainsi demander à Natalija Scekic de piéger Djokovic.

«C’est vrai qu’un homme m’a contactée. Je le connaissais et je le considérais comme quelqu’un de sérieux. Quand il m’a demandé un rendez-vous, j’ai pensé que c’était pour une affaire professionnelle. Cependant, au fur et à mesure que la conversation avançait, j’ai vu que cela n’avait rien à voir avec ma vie», a-t-elle expliqué avant de dévoiler les mauvaises intentions de son interlocuteur.

«Je pensais que c’était une caméra cachée quand il m’a dit que je devais séduire Novak et l’enregistrer. Il m’a dit que je pouvais obtenir environ 60.000 euros pour le faire et un voyage où je voulais. J’ai ri, m’attendant à ce qu’il dise que c’était une blague, mais l’homme était sérieux. Je me suis sentie très offensée et humiliée», a ajouté Natalija Scekic.

Choquée par une telle proposition, elle a immédiatement refusé et quitté les lieux. «Il m’est venu à l’esprit de le frapper, de lui balancer de l’eau, mais je me suis retenue parce que nous étions dans un lieu public. J’ai rassemblé mes affaires et je suis parti, a-t-elle confié. Novak est notre meilleur ambassadeur, un homme exemplaire.»