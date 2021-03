MotoGP : La sensation Johann Zarco ?

C’est un nouveau départ en MotoGP pour Johann Zarco. «Une renaissance» comme il l’a lui-même qualifié. Promu chez Ducati Pramac, le pilote français, peut être la surprise de cette saison et devrait être en mesure de batailler avec les meilleurs dès le premier Grand Prix au Qatar, diffusé dimanche en clair sur Canal+ (19h).

Le natif de Cannes a déjà marqué les esprits sur le circuit de Losail au guidon de sa nouvelle monture. Mi-mars, lors des tests de pré-saison, il est devenu le plus rapide de l’histoire en MotoGP avec une pointe à plus de 357 km/h. «357,6, a précisé Zarco heureux de sa performance. Bientôt la barre des 360 ! Ça fait quasiment 100 mètres par seconde : ce n’est pas rien ! Il y a six Ducati qui en sont capables, mais je suis vraiment content d’avoir été la première Ducati car ça fait toujours un petit coup de buzz sympa. Et même pour les adversaires, mine de rien ils se disent : ‘lui, s’il est bien en fin de course, il peut nous passer’».

A 30 ans, le Français savoure à l’avance d’être armé pour pouvoir rejouer aux avant-postes après les galères connues pour ses débuts compliqués dans la catégorie avec KTM en 2019. En difficulté et écarté avant même la fin de la saison, il avait finalement rebondi, l’année dernière, au sein de la petite équipe Avintia Racing, réalisant une saison honorable avec notamment une pole position et un podium en République Tchèque (3e). De quoi se voir offrir une promotion dans la principale écurie satellite de Ducati, où il recevra les mêmes développements que les pilotes officiels du constructeur italien.

«Cette année, il aura l’opportunité d’être compétitif à chaque course», a annoncé Paolo Ciabatti, directeur sportif de Ducati. Associé à l’Espagnol Jorge Martin (23 ans), débutant dans la catégorie, il devra assumer son statut de pilote numéro 1 de l’écurie tout en se mêlant à la lutte pour les premières places. Ancien pilote MotoGP, Randy de Puniet est en tout cas convaincu qu’il sera en mesure de réaliser de grandes choses. «Johann peut faire très, très fort cette année» confie le consultant Canal+. Et dès la première course au Qatar. «Je le mets sur le podium dès le Qatar», ajoute-t-il.

Alors qu’il va attaquer cette saison avant beaucoup plus de confiance et de sérénité, Johann Zarco nourrit de grandes ambitions. «J’ai atteint un bon niveau en 2020 et ce serait génial si, en 2021, je pouvais être compétitif et aller chercher les podiums ou même une victoire, a-t-il indiqué. L’an dernier, il y a eu beaucoup de vainqueurs différents, cela me donne à penser que ce sera mon tour cette année.»

Et le double champion du monde de Moto2 voit même encore plus loin. «Il faut qu’elles soient plus grandes les ambitions et elles le sont. Il ne faut pas oublier le rêve : être champion du monde MotoGP. Est-ce que j’en ai la possibilité ? Oui, j’y crois. Tout de suite ? Je ne sais pas encore.» Il aura un premier élément de réponse au Qatar.