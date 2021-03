Covid-19 : les championnats amateurs définitivement arrêtés

Le couperet est tombé. La Fédération française de football a annoncé, ce mercredi, l’arrêt définitif des championnats amateurs régionaux et départementaux, suspendus depuis fin octobre, en raison de la crise sanitaire.

«A date, le calendrier, déjà contraint, ne permet plus d’envisager une reprise des compétitions amateures», a indiqué la FFF dans un communiqué à l’issue du premier comité exécutif organisé depuis la réélection de Noël Le Graët à la tête de l’instance.

Cette décision devenue inévitable, en raison des mesures sanitaires renforcées, entraîne une saison «blanche» sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats. La Coupe de France féminine est également concernée par cet arrêt, tout comme le championnat de National 3.

Pour l’heure, seuls les championnats de National 2 et de D2 féminine, suspendus par le gouvernement début mars alors qu’ils devaient reprendre, échappent à un arrêt définitif et une reprise n’est pas encore totalement exclue. Une décision sera prise ultérieurement «au regard des perspectives de reprise possible définies par l’État», précise la FFF.

Plusieurs fédérations avaient déjà acté la fin de leurs championnats amateurs. Comme les épreuves de rugby qui ont été définitivement stoppées le 26 février, la FFR actant également le principe d’une saison blanche.