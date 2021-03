MotoGP : Fabio Quartararo, l'année du sacre ?

Fabio Quartararo entamera la saison 2021 de MotoGP parmi les favoris. De quoi le voir titrer cette année ?

Dimanche au Qatar, le talentueux pilote français va tenter de démarrer aussi bien la saison que l’an passé où il avait remporté les deux premières courses d’une saison raccourcie à cause de la pandémie de Covid-19. Prometteur même si avec 3 succès en 2020, «El Diablo» avait finalement terminé seulement huitième du classement final.

Désormais chez Yamaha, où il a remplacé son idole Valentino Rossi, Fabio Quartararo va d’abord s’atteler à confirmer son excellent niveau et à gagner en régularité pour ensuite pourquoi viser le titre final.

«L’objectif est de se battre pour le titre ; il va falloir être vraiment concentré, les courses où on sait qu’on ne peut pas se battre pour la victoire, il faudra marquer le maximum de points, a confié le Niçois de 20 ans. L’an dernier c’était une frustration sur le moment mais j’ai énormément appris, donc la frustration est partie assez vite pour essayer de se battre pour le championnat en 2021. Mon objectif lointain est de gagner le championnat mais il ne faut pas que j’y pense dès le début de la saison. Il faut que je pense à gagner des courses, faire des podiums, et c’est comme ça qu’on gagne le championnat.»

«Il doit confirmer après une deuxième saison où il a remporté trois courses, a souligné Randy de Puniet, consultant Canal+ et ancien pilote pro. On y croyait à ce titre. Le but est de faire une saison de folie du début à la fin. Il peut gagner au Qatar mais tout dépendra de son départ. Il remplace Valentino Rossi en espérant qu’il arrive à aller chercher ce titre que tout le monde attend.»

A Fabio Quartararo de se montrer au niveau donc. D’autant que cette saison, les concurrents sont nombreux en cette nouvelle édition : Maverick Viñales, Franco Morbidelli Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Marc Marquez, évidemment mais aussi son compatriote Johann Zarco.