Formule 1 : Hamilton, Ferrari, Schumacher… les 5 points à suivre cette saison

La saison 2021 de Formule 1 s'ouvre dimanche 28 mars. Entre Lewis Hamilton qui visera un nouveau titre, Max Verstappen un premier et les Ferrari un renouveau, le suspense sera au rendez-vous.

Lewis Hamilton, le grand huit ?

Après une intersaison compliquée par le renouvellement de son contrat avec Mercedes, le septuple champion du monde va tenter d’aller battre une nouvelle fois tous les records et s’offrir une huitième couronne. Avec 95 victoires sur 266 Grands Prix disputés, sir Lewis Hamilton, qui a donc dépassé Michael Schumacher (91 victoires en 307 départs), pour égaler un autre record du champion allemand : s'imposer lors de 15 saisons consécutives (1992-2006). Le Britannique aura également la possibilité de battre d’autres records : le nombre de «hat tricks» (pole position, meilleur tour en course et victoire lors d’un même GP) et le nombre de meilleurs tours (mais il aura besoin de 2 saisons au moins).

Max Verstappen, enfin sacré ?

Troisième du championnat en 2019 et 2020, le Néerlandais de 23 ans (Red Bull) a réalisé le meilleur temps des essais d'avant-saison, sur ce même circuit de Sakhir (12-14 mars). Prometteur pour le bouillant et talentueux pilote qui était le seul la saison passée à être capable de gêner les Mercedes. «Je vois chaque saison comme une nouvelle opportunité de les battre, mais nous serions stupides de nous attendre à ce que ce combat soit facile, en regardant simplement les tests et en pensant que nous sommes en avance», a toutefois tempéré Max Verstappen.

Gasly et Ocon, les Bleus vont-ils briller ?

Premier vainqueur français d'un Grand Prix depuis Olivier Panis en 1996, Pierre Gasly a fait sauter de joie toute la France en Italie le 6 septembre dernier. Le pilote d’AlphaTauri, qui avait été rétrogradé par Red Bull en pleine saison 2019, aura à cœur de montrer une nouvelle fois toute l’étendue de son talent. «2020 a été ma meilleure saison en Formule 1 et l'objectif c'est de faire encore mieux», a confié le natif de Rouen. De son côté, Esteban Ocon, qui a été dans l’ombre de Daniel Ricciardo toute la saison dernière, aura cette fois-ci Fernando Alonso. Le natif d'Evreux peut compter sur une confiance décuplée par le premier podium de sa carrière, une 2e place fin 2020 au Grand Prix de Sakhir, et plus généralement sur une bonne fin de saison.

Ferrari, la renaissance ?

La jeunesse pour renaître ? Après son pire bilan depuis plus de 40 ans (aucune victoire), la Scuderia engage cette saison son plus jeune duo depuis 1968 (Jacky Ickx et Chris Amon) avec Carlos Sainz Jr (26 ans) et Charles Leclerc (23 ans). Si un nouveau moteur est venu garnir la nouvelle monoplace, les tests hivernaux n’ont pas non plus été prometteur.

Mick Schumacher, tous les regards sur lui

Un Schumacher de retour en Formule 1. Attendu depuis des années, Mick Schumacher, fils de Michael, sera au volant d’une Haas que pilotait Romain Grosjean jusqu’à l’an dernier. Débutant à 22 ans, il a remporté le titre de champion d'Europe de Formule 3 en 2018 et de champion de F2 l'an dernier. En 2021, il devra surtout s'armer de patience : il arrive dans une des pires voitures, avant-dernière en 2020, et son écurie Haas a prévenu qu'elle ne développerait pas sa monoplace en 2021, concentrant ses investissements sur 2022.