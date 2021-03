NBA : Evan Fournier transféré chez les Celtics de Boston

Le Français Evan Fournier a été transféré ce jeudi d’Orlando à Boston. Le départ de l’international français était attendu, lui qui se retrouvera en fin de contrat à l’issue de la saison.

Deux seconds tours de draft seulement ont suffi au Magic pour lâcher son ailier de 28 ans, qui effectuait sa 7e saison en Floride, a rapporté sur Twitter le célébère insider NBA Shams Charania. Une bonne opération pour le Français qui quitte une équipe mal en point lors de cet exercice (14e à l’est).

The Orlando Magic have traded Evan Fournier to the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium . Boston acquires a strong scorer and shooter.

Un paradoxe alors qu’Evan joue son meilleur basket (19.7 points et 3.7 passes décisives en moyenne) depuis son arrivée dans la Grand Ligue, en 2012 chez les Nuggets de Denver (2 saisons).

Il rejoint la jeune et talentueuse formation de Boston, dans le Massachussets. La mythique franchise des Celtics détient, avec les Lakers, le record du nombre de titres de champion (17) et lutte actuellement pour assurer sa place en play-offs.

Le Français, avec son apport offensif mais également défensif, sera un précieux atout pour l’équipe de Brad Stevens. Il a d’ailleurs tenu à saluer les fans des C’s à sa façon. Il a invité ceux qui ne le connaissaient pas encore à taper son nom sur Google, sachant que des Fournier, en France, il y en a beaucoup.

Hi @celtics fans,



If you're not familiar with me, please Google my last name.



You're welcome.

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2021