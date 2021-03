Vidéo : En plein match, un joueur insulte le président de l’ATP de «trou du cul»

Un craquage digne de Benoit Paire. Lors son entrée en lice au Masters 1000 de Miami, Vasek Pospisil a pété les plombs face à l’Américain Mackenzie McDonald en insultant copieusement le président de l’ATP Andrea Gaudenzi en plein match.

Le Canadien a complétement craqué à la fin du premier set. Alors que son adversaire venait de le breaker avant de confirmer son avance sur son service, il a d’abord envoyé une balle loin du court. Loin de décolérer, Pospisil a ensuite fracassé sa raquette contre le sol, puis tenu des propos injurieux qui ont poussé l’arbitre à lui adresser un point de pénalité scellant la perte du premier set.

De retour sur sa chaise, Vasek Pospisil s’est épanché sur les raisons de sa colère. «Hier, pendant une heure et demie, le président de l’ATP m’a crié dessus lors d’une réunion de joueurs, pour avoir essayé d’unir les joueurs. Pendant une heure et demie. Le patron de l’ATP», a-t-il expliqué à l’arbitre de la rencontre avant de monter encore plus en température.

«Amène-le ici. Quel putain de trou du cul ! Si tu as envie de me disqualifier, vas‑y, j’attaquerai cette organisation avec plaisir », a lâché Pospisil, qui a créé, en septembre dernier, avec Novak Djokovic, l’Association des joueurs de tennis professionnels (PTPA) visant à protéger leurs intérêts. Une initiative qui a visiblement été mal perçue.

«Ça suffit. Si vous avez besoin de lui dire quelque chose, allez le faire en dehors de ce court», lui a rétorqué l’arbitre. Le 67e joueur mondial est resté et a empoché la deuxième manche. Mais il a fini par s’incliner (3-6, 6-4, 3-6). Et quelques heures après son revers, il a présenté ses excuses.

«Je tiens à m’excuser sincèrement pour mon comportement sur le court. J’ai manqué de respect au jeu que j’aime et j’en suis sincèrement désolé. En guise d’explication, j’ai été profondément troublé lors d’une réunion entre les joueurs et les dirigeants de l’ATP hier soir, et j’ai sous-estimé le poids de ces émotions jusqu’à ce que je rentre sur le court. Encore une fois, je suis désolé pour mon comportement et pour le langage que j’ai utilisé», a-t-il posté sur compte Twitter. Mais pas sûr que ce mea-culpa suffise à lui éviter une sanction.