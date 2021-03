6 Nations, France-Ecosse : le grand défi des Bleus

Le moment est venu. Le XV de France a la possibilité de remporter son premier Tournoi des 6 nations depuis 2010 en cas de victoire contre l’Ecosse vendredi. Mais avec quelques conditions.

Vainqueurs in-extremis la semaine passée du pays de Galles (32-30), qui était jusqu’ici invaincu, les hommes de Fabien Galthié devront inscrire quatre essais, un point de bonus offensif et 21 points d’écart ou bien six essais et «seulement» vingt points d'écart. De tels résultats leur permettraient de dépasser les Dragons gallois.

Les coéquipiers de Charles Ollivon, défaits seulement en Angleterre dans cette compétition, devront donc à la fois se montrer patients mais également ne pas tergiverser et attaquer fort. Pas une mince affaire contre la meilleure défense du Tournoi (7 essais concédés, 68 points encaissés en quatre matchs).

Compliqué mais pas impossible. Le XV de France, qui aura à l’ouverture Romain Ntamack (Mathieu Jalibert étant blessé), devra donc attendre le bon moment pour attaquer et faire «mal» à l’Ecosse. A la différence du match contre le pays de Galles, il faudra se montrer dominateur. Surtout qu’en face, les Ecossais viseront la deuxième place du 6 Nations, leur meilleur classement depuis leur dernier titre en 1999.

«L'enjeu est d'être performant et de gagner le match, a confié le sélectionneur tricolore. Le reste, cela viendra en fonction du scénario et de la construction du match. Ce qui est très important, c'est de se focaliser sur la performance et sur le gain du match.» A ses joueurs de tout faire sur le terrain désormais.