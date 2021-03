Course à pied : à quoi sert la VMA ?

Un indice de performance clé. La VMA, ou Vitesse Maximale Aérobie, est un terme souvent utilisé dans le monde du sport, et plus particulièrement dans le jardon de la course à pied. Mais à quoi correspond-il ?

Il s’agit de la vitesse exprimée en km/h à laquelle la consommation d'oxygène est maximale (VO2 max). Autrement dit, au-delà de cette allure, les muscles ne peuvent plus utiliser le système ventilatoire pour fonctionner. Elle est d’environ 14 km/h pour un coureur dont le niveau est intermédiaire, et peut aller jusqu’à 26 km/h pour les meilleurs athlètes.

En moyenne, un coureur est capable de la maintenir entre 3 à 7 minutes. Plus un sportif peut consommer une grande quantité d’oxygène, plus sa VMA sera importante. Il pourra ainsi courir plus vite et plus longtemps, et sans se fatiguer. Quand la VMA est atteinte, le corps va alors faire appel à d’autres filières énergétiques (via les glucides, les lipides, et les protéines) pour compléter ses besoins.

En calculant cet indice, les sportifs d’endurance peuvent ainsi connaître leur niveau, avoir un repère pour paramétrer les vitesses de travail avant une compétition (sprint, demi-fond, fond, haies, épreuves combinées…), et apprécier leur progression au fur et à mesure des séances. En revanche, si on court de manière occasionnelle pour le plaisir, ou dans le cadre d’un régime, connaître cette valeur n’a pas grand intérêt.

Mais comment calcule-t-on sa VMA ? Il existe plusieurs tests mais le plus connu est le demi-Copper. Après échauffement, l'objectif est de parcourir la plus grande distance possible en 6 minutes en ayant une allure de course constante. On obtient sa VMA en divisant la distance par 100. Par exemple, si un coureur a parcouru 1.400 mètres durant ce laps de temps, sa VMA sera de 14 km/h (1300 : 100).