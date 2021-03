George Eddy : «Un transfert à Boston, c'est fabuleux pour Evan Fournier !»

Le Français Evan Fournier a été transféré ce jeudi d’Orlando à Boston. Dans le Massachusetts, il va retrouver une équipe à son image : ambitieuse.

C’est en tout cas l’avis de George Eddy. Pour le journaliste, l’arrivée de l’ailier des Bleus chez les Celtics ressemble au mariage idéal. Boston souhaite mettre la machine en route après un début de saison en deçà des attentes et Evan Fournier, qui joue à un très haut niveau cette année, veut démontrer qu’il a l’étoffe pour jouer dans une franchise qui vise les sommets.

Hi @celtics fans,



If you're not familiar with me, please Google my last name.



You're welcome. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) March 25, 2021

Le joueur de 28 ans est en tout cas à un tournant de sa carrière, lui qui sera libre de tout contrat en fin d’exercice et donc libre de s’engager avec la franchise de son choix.

George Eddy est également revenu sur la situation plus compliquée de Vincent Poirier, transféré de Philadelphie à New York avant d’être coupé dans la foulée, et sur les gagnants de ce marché des transferts.

Evan Fournier a enfin rejoint une formation ambitieuse. Est-ce l’alliance idéale ?

George Eddy : C’est fabuleux pour le joueur mais aussi pour l’équipe de Boston. Ils ont besoin d’un «Gordon Hayward», un gars qui sort du banc et qui possède un jeu complet ; c’est justement le cas d’Evan. Si on compare les statistiques de Hayward avec Fournier, c’est à peu près la même chose, environ 18 points et 4 passes décisives et un jeu intelligent. Exactement ce qu’il fallait pour renforcer le banc très faible de Boston.

A Orlando, c’était un des leaders de l’équipe. A quel rôle peut-il s’attendre à Boston ?

Souvent, le 6e homme d’une équipe finit le match dans le cinq. Et c’est celui-là qui est majeur, pas celui qui débute la rencontre. Qu’il démarre ou pas, ce n’est pas important, il veut avoir un impact : qu’il soit le scoreur numéro 1 du deuxième cinq ou s’il s’entend avec les autres stars comme (Jaylen) Brown, (Jayson) Tatum ou (Kemba) Walker, il peut se décaler en réception-tir. Je pense qu’il a tout ce qu’il faut pour s’adapter rapidement à cette équipe vue son expérience et la très belle saison qu’il réussit avec Orlando.

Vincent Poirier «devrait revenir en Euroligue»

Il sera en fin de contrat à l’issue de la saison. Quels challenges peuvent l’intéresser ?

A mon avis, à son âge et à ce moment de sa carrière, il voudra jouer avec une grosse équipe qui peut jouer le titre et qui va loin en playoffs. Et Boston correspond tout à fait à cette définition ! Il a une demi-saison et les playoffs pour démontrer qu’il peut apporter une vraie plus-value à cette équipe des Celtics. S’il fait ça, Boston voudra le garder je pense. En plus, il n’est pas cher : 17 millions (par an) pour un joueur qui tourne à près de 20 points par match, c’est très raisonnable. Je ne crois pas qu’il sera plus gourmand dans le prochain contrat. Il fera peut-être même des sacrifices financiers pour rester dans un club ambitieux chaque saison.

Quels sont les gagnants de ce marché des transferts ?

Toutes les équipes à la recherche d’un scoreur supplémentaire ont réussi leur coup. Avec Evan Fournier à Boston, Victor Oladipo à Miami et Aaron Gordon à Denver, qui sera scoreur mais aussi défenseur des stars comme LeBron James ou Kawhi Leonard lors des playoffs de la conférence Ouest. Il faut aussi mentionner le beau tandem que va former Nikola Vucevic avec Zach LaVine à Chicago. Je trouve que ces échanges ont été bénéfiques aux joueurs et aux clubs.

Le marché des transferts a été moins clément avec Vincent Poirier…

Je pense qu’il devrait revenir en Euroligue. Il a gagné de l’argent mais il n’a pas pratiquement pas joué à Boston. Maintenant, il est coupé par New York. Il faut qu’il trouve une équipe et ce n’est pas sûr qu’il y arrive. Et comme il n’a jamais pu faire ses preuves, les équipes en NBA ne savent pas ce qu’il vaut. Par contre, en Euroligue c’était une star avec le Saski Bastonia (Espagne). Avec ce qu’il a gagné en NBA, son avenir financier est assuré et il peut jouer surtout pour le plaisir d’être sur le terrain et d’aller chercher un titre en Europe. Je pense que pour lui ça serait le mieux. Le plus important pour lui est de retrouver le terrain avec un vrai rôle, que ce soit comme titulaire ou remplaçant.