F1 : Lewis Hamilton dompte Max Verstappen au Grand Prix de Bahreïn

Il a résisté jusqu'au bout. Lewis Hamilton a remporté, ce dimanche, le premier Grand Prix de la saison sur le circuit de Shakir à Bahreïn devant Max Verstappen. Valtteri Bottas complète le podium.

Le duel tant attendu a bien eu lieu. Présenté comme le principal rival du septuple champion dans la course au titre, le pilote néerlandais, déjà auteur du meilleur temps des essais d'avant-saison, avait frappé un premier coup avec la pole position devant le Britannique. Mais, dans ce mano-a-mano haletant, Hamilton a fait parler son expérience et son savoir-faire au volant de sa Mercedes pour signer la 96e victoire de sa carrière dans la catégorie reine du sport automobile.

Il a construit ce succès en partie dans les stands avec une stratégie payante qui lui a permis de perdre le dessus sur le pilote Red Bull. A trois tours de l’arrivée, Max Verstappen, qui a comblé ses 8 secondes de retard après son second arrêt, a pourtant cru à la victoire après avoir doublé le quadruple champion en titre. Mais il a dépassé les limites du tracé dans sa manœuvre et a laissé «Sir» Lewis Hamilton reprendre les commandes sans parvenir repasser devant jusqu’à l’arrivée.

Frustrant, mais il a prouvé qu’il était armé pour tenter de mettre un terme à la suprématie de Mercedes et Hamilton. «C’est décevant de ne pas gagner, mais nous avons vraiment mené le combat contre Mercedes et nous devons être heureux dans l’ensemble. C’était serré à la fin, mais nous avons marqué de précieux points au début ici», a confié Verstappen à l’arrivée.

Hamilton a lui signé un nouveau record puisqu’il a désormais bouclé 5 125 tours en tête depuis le début de sa carrière. Mieux que Michael Schumacher. Avant de détenir seul un autre record avec sa 8e couronne mondiale ? Prochaine étape dans trois semaines avec le Grand Prix de San Marin avec une nouvelle lutte attendue entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

A Bahreïn, Lando Norris et Sergio Perez, parti de la voie des stands, ont fini dans le top 5 devant la Ferrari de Charles Leclerc. Déception en revanche pour les Français avec la 13e place d’Estaban Ocon et l'abandon en fin de course de Pierre Gasly, très vite relégué au fin fond du classement après un accrochage et la perte de son aileron avant.