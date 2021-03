Kazakhstan-France : 8 changements pour les Bleus avec Mbappé sur le banc ?

Didier Deschamps avait prévenu. Pour le deuxième match de qualification à la Coupe du monde 2022 de l’équipe de France, ce dimanche, au Kazakhstan, le sélectionneur tricolore devrait procéder à plusieurs changements dans son onze de départ avec 8 nouveaux joueurs et Kylian Mbappé, décevant contre l’Ukraine, sur le banc.

«A partir du moment où je prends 26 joueurs, il n’y aura pas les mêmes 11. Il y aura forcément une rotation importante», avait confié Deschamps à l’issue du match nul face aux Ukrainiens (1-1).

Une large revue d’effectif est donc attendue au coup d’envoi sur la pelouse synthétique de l’Astana Arena, où seuls Hugo Lloris, Raphaël Varane et Antoine Griezmann, qui va enchaîner un 45e match consécutif avec les Bleus, seront à nouveau alignés d’entrée.

Peu en vue contre l’Ukraine et remplacé avant la fin du match, Mbappé devrait, lui, prendre place sur le banc des remplaçants. Tout comme Olivier Giroud. Ousmane Dembélé et Anthony Martial sont pressentis pour accompagner Griezmann en attaque avec pour mission de prendre à défaut la défense regroupée des Kazakhs.

Dans l’entrejeu, Paul Pogba devrait être associé à Tanguy Ndombélé. Et alors que Deschamps pourrait opter pour une défense à trois, ils pourraient être accompagnés de Léo Dubois et Lucas Digne. Enfin l’arrière-garde tricolore serait composée de Varane, Kurt Zouma et Clément Lenglet. Pour les Bleus, la mission à Noursoultan est claire : gagner.