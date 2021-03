MotoGP : Zarco deuxième au Qatar, Quartararo cinquième

Le Français Johann Zarco a terminé deuxième du Grand Prix MotoGP du Qatar dimanche, derrière Maverick Vinales. Fabio Quartararo a lui fini cinquième.

6e sur la grille de départ, le Français de Ducati-Pramac, très en vue pendant l’hiver entre bons essais et record de vitesse dont un samedi (362,4 km/h), a accroché le podium sur le circuit de Losail. Il a longtemps été deuxième mais n’a pu tenir face aux assauts du vainqueur du jour.

«Je savoure le moment et j'analyserai plus tard, a réagi Johann Zarco au terme d'une bonne mais longue course. La fin était difficile. Je pensais avoir la vitesse pour suivre Vinales (...) mais je glissais beaucoup. C'est grâce à mon moteur que j'ai sauvé la deuxième place !» Déjà monté sur le podium l'an dernier, en République Tchèque, au guidon de sa Ducati privée, il promettait déjà d'autres merveilles pour 2021.»

Plus d'informations à venir…