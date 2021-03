Vidéo : le show de Sean O'Malley auteur d'un KO sensationnel à l'UFC 260

Sean O’Malley a effectué un retour victorieux en battant Thomas Almeida dimanche à l’UFC 260.

Le combattant MMA américain était très attendu pour son retour dans les octogones. Et quelques temps avant la victoire de Francis Ngannou sur Stipe Miocic, il a réalisé un petit festival face au Brésilien.

Sean O’Malley, et son look détonnant, a effectué un petit show avec des coups et des feintes plaisants pour les téléspectateurs (la soirée se déroulant à huis clos) avant d’envoyer au tapis son adversaire avec un KO foudroyant.

The Sugar Show ! @SugaSeanMMA met terme au combat par KO dans le 3ème round ! #UFC260 pic.twitter.com/edwpKkSLFv — UFC France (@UFCFRA) March 28, 2021

Pour célébrer sa 13e victoire en carrière, «Sugar» a mimé un joueur de basket en shootant et dribblant.

