Maroc-Burundi, éliminatoires CAN 2022 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Maroc affronte le Burundi, mardi 30 mars, en éliminatoires de la CAN 2022.

Premiers du groupe E et assurés de la qualification pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations, les Lions de l’Atlas, invaincus (3 victoires, 2 nuls) vont tenter de finir sur une bonne note les éliminatoires à Rabat.





Only 2 days to go before our last #TotalAFCONQ2021 match against Burundi, #AtlasLions have accomplished today's practice#DimaMaghrib pic.twitter.com/fDnclgWehN

— Équipe Nationale du Maroc (@EnMaroc) March 28, 2021