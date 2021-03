UFC : Jon Jones prêt à défier Francis Ngannou

Après la victoire de Francis Ngannou dimanche à l’UFC 260, Jon Jones a confié qu’il était en mesure de battre le Camerounais.

Vainqueur de Stipe Miocic, le Camerounais a frappé très fort pour s’offrir la ceinture UFC des poids lourds. Les louanges ont été nombreux sur les réseaux sociaux après ce succès. Toutefois, une personne (et non des moindres) n’a pas été impressionnée : Jon Jones.

L’ancienne gloire des lourds légers s’est lâchée sur Twitter. «Vous êtes trop impressionné par son pouvoir de KO, a lancé l’Américain. J’ai prouvé depuis plus d’une décennie que frapper fort ne veut rien dire.»

Désormais chez les poids lourds depuis août dernier, «Bones» (26 victoires, 1 nul, 1 défaite) compte bien être aussi intouchable dans la catégorie reine. Et cela passe par une victoire contre Francis Ngannou. Et cela ne lui fait absolument pas peur.

«J’ai évité des coups encore plus forts, a-t-il expliqué. Et j’ai un menton assez solide. N’oublions pas (mon) Q.I. de combat, l’allonge, la vitesse, la distance. Je ne vais pas juste rester debout comme Stipe l’a fait. N’oublions pas que Stipe a perdu contre DC (Daniel Cormier, ndlr). Il n’a défendu sa ceinture que cinq fois, contre 15 pour moi (11). Le gars est venu à 104 kilos pour combattre Francis (118 kg). Il n’est pas Jon Jones, je veux ce combat, et je suis excité de voir ce qu’il vaut selon l’UFC.»

Reste que pour organiser un combat entre Jon Jones et Francis Ngannou, Dana White, patron de l’UFC, devra sortir l’argent.

Toute l'histoire du MMA est à retrouver sur le podcast L'Arène