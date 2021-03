«Je m’excuse auprès de toutes les mères» : Le mea-culpa de Ronaldo 20 ans plus tard

Près de 20 ans plus tard, Ronaldo a tenu à présenter ses excuses. Pour quoi ? Pour sa «drôle» de coupe de cheveux qu’il a arborée avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2002, organisée en Corée du Sud et au Japon.

A cette époque, l’attaquant brésilien était au sommet de sa carrière. Chacun de ses faits et gestes étaient scrutés mais aussi copiés. Et il n’avait pas manqué d’attirer tous les regards lors de ce Mondial en se présentant à partir des demi-finales avec une coiffure pour le moins particulière. Habituellement entièrement rasé, il avait laissé quelques cheveux à l’avant de son crâne en forme de «visière».

Ce style lui avait valu quelques moqueries. Mais certains enfants, en véritables fans du buteur brésilien, avaient voulu la même coiffure pour ressembler à leur idole. Conscient que cette coupe de cheveux «était horrible», Ronaldo s’est excusé auprès des mamans de ces enfants. «Je m’excuse auprès de toutes les mères qui ont vu leurs enfants faire la même coupe», a-t-il confié à Sports Illustrated.

Mais elle n’avait pas été faite par hasard par le Ballon d’or 1997 et 2002. Elle était destinée à cacher une blessure à une cuisse avant la demie face à la Turquie et détourner l’attention des médias de son pays. «J’ai fait la coupe de cheveux. J’ai vu mes coéquipiers et leur ai demandé : ‘vous aimez ?’ Ils ont répondu : ‘Non, c’est horrible ! Arrête ça !’ Mais les journalistes ont vu ma coupe de cheveux et ont oublié la blessure», a-t-il avoué.

Et cela ne l’a pas empêché d’inscrire le but de la victoire en début de seconde période pour envoyer la Seleçao en finale, où il inscrira un doublé contre l’Allemagne pour offrir au Brésil la 5e Coupe du monde de son histoire. Mais aussi de terminer meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations.