Lyon-PSG, quart de finale retour de la Ligue des champions féminine : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Une semaine après la victoire des Lyonnaises au Parc des Princes (0-1), l’OL et le PSG se retrouvent, ce mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des champions féminine. Une rencontre à suivre en direct à partir de 18h30 sur beIn Sport 1, RMC Sport 1 et RMC Story.

Quintuples tenantes du titre, les filles de Jean-Luc Vasseur ont pris une option sur la qualification à l’aller. Dans une rencontre, où les Parisiennes avaient dominé la première période sans parvenir à trouver la faille, elles ont fait la différence en fin de match grâce à un penalty transformé par Wendie Renard (86e).

«On est contentes, c’est une victoire, c’est déjà bien pour la qualification», s’est félicité l’internationale tricolore, qui avait déjà marqué l’unique but de la demi-finale remportée contre Paris en août dernier lors du Final 8 organisé à Bilbao.

Mais tout reste encore à faire pour la formation rhodanienne. D’autant que le club de la capitale, qui s’est imposé en championnat en novembre dernier (1-0), croit toujours en ses chances. «Les Lyonnaises ont de l’expérience mais je reste persuadé qu’on est capable de faire un grand résultat à Lyon», a assuré l’entraîneur parisien Olivier Echouafni.

Déçue du résultat, Perle Morroni n’en reste pas moins aussi déterminée à renverser la situation. «On va tout faire pour marquer deux buts à Lyon, a-t-elle affirmé. (…) Nous sommes motivées et concentrées. Il faut avoir la rage d’aller gagner à Lyon et de marquer le plus de buts possibles.» De quoi promettre un nouveau duel enlevé entre les deux rivaux du championnat de France.