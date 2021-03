PSG-Bayern : Robert Lewandowski forfait et absent quatre semaines

Robert Lewandowski manquera le quart de finale de Ligue des champions (aller et retour) entre le PSG et le Bayern Munich, a annoncé le club allemand mardi.

C’est une bonne nouvelle pour Paris. Touché au genou lors du match entre la Pologne et Andorre en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le buteur polonais (35 buts en 25 matchs de championnat d’Allemagne) sera absent contre le club de la capitale pour les deux rencontres (match aller mercredi 7 avril, retour mardi 13 avril).

Robert Lewandowski has suffered sprained ligaments in his right knee. The striker will be out for around four weeks. pic.twitter.com/aK7lPgso3g

— FC Bayern English (@FCBayernEN) March 30, 2021