Ligue des champions féminine : Lyon-PSG reprogrammé le 18 avril

Le match Lyon-PSG, comptant pour le quart de finale retour de Ligue des champions féminine, sera disputé le dimanche 18 avril à Décines, a indiqué mercredi l'UEFA.

L'instance européenne et les deux clubs «remercient la fédération française de football pour son étroite coopération, sa flexibilité et son soutien» pour éviter une annulation pure et simple de cette rencontre, ajoute le communiqué.

Vainqueurs à l’aller (0-1 à Paris), les quintuples championnes d’Europe en titre avaient demandé le report du match, initialement prévue ce mercredi, en raison de «six à sept cas de Covid-19» dans l'effectif, selon le dernier décompte mardi de l'OL.

Compte tenu des règles adoptées par l'UEFA face à la crise sanitaire, une défaite par forfait 0-3 aurait été infligée à l'équipe jugée «responsable de la non-tenue du match», entraînant l'élimination des Lyonnaises sur tapis vert.

L'UEFA ne précise pas l'impact de cette reprogrammation sur le match OL-Le Havre de Division 1 féminine, censé se tenir la veille du quart de finale retour de C1.