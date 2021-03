NBA : l’avion du Jazz et de Gobert obligé de se poser en urgence

L’avion de la franchise de l’Utah Jazz a été contraint d’atterrir en urgence, mardi, quelques minutes après son décollage, après avoir percuté des oiseaux.

«C’est un magnifique jour !» Avec ce tweet rempli de louanges et de prières, Rudy Gobert a parfaitement résumé la peur et l’inquiétude qui a dû régner durant les quelques minutes dans l’avion qui devait mener son équipe et lui à Memphis.

Le Jazz n’est en effet pas passé loin de la catastrophe entre son décollage de Salt Lake City et la ville de son adversaire de la nuit prochaine, les Grizzlies. La faute à un groupe d’oiseaux que l’avion a percuté.

Si cela peut paraître anodin, ce type d’accident rare n’est pas sans conséquence. Au moment de l’impact, il y a eu un bruit d’explosion et un moteur a pris feu. Ce qui a donc forcé le pilote a atterrir en urgence.

