PSG-Lille, Lens-Lyon, Monaco-Metz… 31e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après la trêve internationale, la course au titre de champion reprend à l’occasion de la 31e journée de Ligue 1, programmée ce samedi 3 et dimanche 4 avril, avec Monaco qui reçoit Metz, le PSG qui accueille Lille et Lyon qui se déplace à Lens. De son côté, l’OM affronte Dijon en match de clôture. Voici le programme télé complet.

Samedi 3 avril

13h : Monaco-Metz sur Canal+



17h : PSG-Lille sur Canal+



21h : Lens-Lyon sur Canal+

Dimanche 4 avril

13h : Angers-Montpellier sur Canal+ Sport



15h : Bordeaux-Strasbourg sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport



15h : Lorient-Brest sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport



15h : Nantes-Nice sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport



15h : Reims-Rennes sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport



17h05 : Nîmes-Saint-Etienne sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport



21h : Marseille-Dijon sur Foot+ et en multiplex sur Canal+ Sport