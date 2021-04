Copa-Predator : deux paires entre mythe et modernité

Adidas a récemment décidé de redonner vie à ses deux paires historiques, la Copa Mundial et la Predator. L’occasion de se pencher sur deux styles bien distincts.

Ce sont des paires qui ont traversé le temps. Pour les plus nostalgiques, l’une (noire, bandes blanches et rouges) est liée à Zinédine Zidane ou David Beckham pour ne citer qu’eux, l’autre (toute noire et bandes blanches) aux grands défenseurs comme Franz Beckenbauer. Aujourd’hui, ces crampons, qui ont bien évolué, continuent d’être portées par de grands joueurs et par les amateurs de ballon rond. En un peu plus de 20 ans, le look et la technologie ont évidemment évolué.

La Predator, pour commencer. Terminé le cuir de l’époque – qui avait son charme évidemment –. Désormais portée, entre autres, par Paul Pogba, elle possède un revêtement en synthétique très fin afin de véritablement coller à la peau comme une vraie chaussette. Sans oublier qu’elle s’enfile d’ailleurs comme telle puisqu’il n’y a pas de lacets. Des petites écailles en caoutchouc jaune fluo sont venus remplacer les picots de l’époque. Très proche du pied, elle offre de véritable sensation notamment aux techniciens et aux adeptes de très belles frappes avec effet. Un régal.

«Cette paire est complètement atypique, confie le duo de spécialiste Today it’s Football. Elle a un côté rigide mais elle est très agréable au porté. Il faut un temps d’adaptation mais ensuite c’est parti, c’est top. Niveau esthétisme, elle est magnifique. Concernant le côté technique, elle est idéale pour aller chercher des trajectoires beaucoup plus belles.»

La Copa, ensuite. C’est une paire qui a toujours gardé un côté «classe» et sobre. A la différence de sa cousine la Predator, elle n’est pas «très couleurs». Historiquement, elle est toute noire avec du blanc (semelle, languette et bandes). Aujourd’hui, Adidas l’a laissé toute noire mais pour 2021 une belle semelle toute doré. «Pour frimer, en costume, pour aller en boîte de nuit, c’est aussi très classe», plaisante Today it’s Football.

Esthétiquement aussi la chaussure faite en cuir de kangourou avec une partie en maille synthétique a pris un coup de neuf. Pour le confort, des éléments en mousse sont disposés autour du talon et les crampons ont également été retravaillés. «Au niveau du confort, on est dans un super produit, indique Today it’s Football. Pas besoin de temps d’adaptation. On a l’impression de jouer avec depuis toujours.»

Des paires historiques qui traversent le temps. Elles prennent de l’âge mais toutes les générations semblent bel et bien les adopter.