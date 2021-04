Covid-19 : Paris-Roubaix officiellement reportée en octobre

Paris-Roubaix a officiellement été reportée au 3 octobre en raison de la situation sanitaire, a indiqué jeudi l'Union cycliste internationale.

La «Reine des classiques», qui avait déjà été reportée l’an dernier à l'automne et finalement annulée, pour le même motif, était initialement prévue le 11 avril.

Depuis la première édition à la fin du XIXe siècle, seules les deux guerres mondiales ont eu raison de Paris-Roubaix, entre 1915 et 1918 puis entre 1940 et 1942 avant que le covid-19 fasse son oeuvre.

PARIS-ROUBAIX ET PARIS-ROUBAIX FEMMES REPORTES





Les organisateurs de Paris-Roubaix et Paris-Roubaix Femmes prennent acte de la décision de la Préfecture des Hauts de France de demander le report des épreuves qui auraient dû se dérouler le dimanche 11 avril prochain. pic.twitter.com/LN9II7ET8c — Paris-Roubaix (@Paris_Roubaix) April 1, 2021

Les nouvelles dates, le 2 octobre pour la course dames et le 3 octobre pour la course messieurs, ont donc été ratifiées à l'unanimité par le Conseil du cyclisme professionnel (CCP), réuni jeudi par le président de l'UCI David Lappartient.

