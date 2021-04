PSG : Kylian Mbappé, ses déclarations chocs sur son avenir

Alors que son avenir au PSG est incertain, Kylian Mbappé s’est confié sur l’atmosphère et les nombreuses critiques autour de lui.

Le flou demeure entier. Âgé de 22 ans, l’attaquant du club de la capitale, dont le contrat prend fin en 2022, a récemment confié qu’il se donnait du temps pour réfléchir alors que Leonardo le pressait d’annoncer son choix.

Mercredi soir, après la troisième rencontre de l’équipe de France dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Bosnie (0-1), Kylian Mbappé s’est confié sur ce sujet bouillant et qui est sur toutes les lèvres des fans du PSG. «Si j'avais avancé, je serais venu déjà en parler, a-t-il expliqué à RTL. Bien-sûr que quand j'aurai pris ma décision, je viendrai en parler.»

Dans cette interview, le champion du monde 2018 a d’ailleurs confié les raisons de sa longue réflexion : les nombreuses critiques à son sujet et l’atmosphère qui règne en France.

«Bien-sûr que ça fatigue, surtout quand, quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale aussi, bien-sûr qu’un bout d'un moment, ça fatigue, a-t-il déploré. C'est différent pour les joueurs qui jouent à l'étranger, ils reviennent ici que pour l'équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps, donc bien-sûr que ça parle beaucoup plus. Voilà, c'est un contexte différent. Mais je savais en signant à Paris que j'allais être dans ce contexte-là. Mais on verra, on verra par la suite.»

De quoi envisager de quitter le PSG à cause de ça ? Cela pourrait en tout cas jouer et être une cause à son futur départ. «Bien-sûr que ça joue, bien sûr que ça joue, mais après, il n'y a pas que ça, explique Mbappé. Le plus important, c'est de se sentir bien où on est et de prendre du plaisir tous les jours au quotidien.» Les tractations en interne ne sont pas prêtes de s’arrêter pour celui dont le nom circule depuis des mois du côté du Real Madrid mais aussi de Liverpool.