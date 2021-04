Ligue 1 : Contre Lille, le PSG entame un mois d'avril capital

A l’aube du mois d’avril, le PSG joue une grande partie de sa saison. Avec pour commencer la réception, ce samedi, de Lille (31e journée de Ligue 1) dans un choc qui pourrait s’avérer décisif dans la course au titre avant, quatre jours plus tard, un déplacement à Munich pour affronter le Bayern en quarts de finale de la Ligue des champions.

Habituellement, à cette période de l’année, le club de la capitale a déjà tué tout suspense en championnat et peut s’appuyer sur son avance pour se concentrer sur ses échéances européennes. Mais dans cette saison n’est pas comme les autres, où il a déjà enregistré sept revers, un triste record depuis l’arrivée des Qataris il y a dix ans, le champion de France ne peut se permettre ce luxe. S’il a retrouvé son trône de leader juste avant la trêve internationale, il ne devance le Losc qu’à la différence de buts.

Tout reste donc à faire pour les coéquipiers de Marquinhos, alors qu’il reste huit journées à disputer, et la venue de la formation nordiste au Parc des Princes s’annonce capitale dans la lutte à quatre avec Lyon et Monaco. Et dans ce sprint final à l’issue incertaine, ils ont frappé un premier grand coup avec la large victoire face à l’OL (2-4), après avoir éliminé ces mêmes Lillois en 8e de finale de la Coupe de France.

Dans le Rhône, ils ont même réalisé l’une de leurs meilleures prestations de la saison, si ce n’est la meilleure. Preuve d’une montée en puissance au moment le plus opportun, même s’ils ont baissé de régime en seconde période et que la coupure internationale est passé par là avec quelques désagréments comme les blessures de Marco Verratti et Danilo Pereira. «On a joué 60, 65 minutes de très bon football. Maintenant, l’objectif est de jouer à ce niveau pendant 90 minutes», a insisté Mauricio Pochettino. Et dès samedi pour distancer l’un de ses plus sérieux concurrents tout en se réaffirmant comme le patron de la Ligue 1. Mais aussi aborder dans les meilleures conditions les retrouvailles avec le Bayern Munich.

Un rendez-vous dans la tête des Parisiens depuis le tirage au sort avec la volonté de prendre leur revanche après la finale perdue en août dernier à Lisbonne (1-0), même si le contexte est différent avec une confrontation sur deux matchs. «On a beaucoup appris depuis cette finale. C’est une grande équipe. On joue le premier match là-bas. On va donner le meilleur de nous-mêmes pour essayer de passer même s’il y a un match important avant en championnat, qui est aussi un objectif prioritaire», a affirmé Kylian Mbappé à RTL. Chaque saison en son temps donc pour le PSG plus que jamais très attendu aux prémices du printemps.