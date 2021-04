MotoGP : Johann Zarco a pris du galon

Il a pris une nouvelle dimension. Johann Zarco, impressionnant lors du premier rendez-vous MotoGP de la saison, espère de nouveau être aux avants postes ce week-end lors du Grand Prix de Doha.

Depuis sa dernière saison où il a réalisé de belles performances mais aussi (et surtout) lors de l’intersaison, le pilote français de l’écurie Pramac-Ducati a confirmé tout son potentiel lors de l’ouverture de l’exercice 2021 sur le circuit de Losail au Qatar avec une deuxième place derrière Maverick Vinales. Ce même circuit où il sera attendu dimanche. Et plus que cette deuxième place, c'est sa course, lors de laquelle il n'a pas quitté le trio de tête, qui a impressionné.

Arrivé en MotoGP en 2017, Johann Zarco (30 ans), qui s'est distingué par sa vitesse de pointe (à 362,4 km/h samedi dernier, il détient désormais le record du MotoGP), semble enfin être arrivé à maturité. Le double champion du monde de Moto2, considéré comme l’un des plus prometteurs de sa génération, n’a jamais eu la possibilité et l’occasion de briller sur les circuits de la catégorie reine.

Mais depuis quelques mois, dans l’ombre de son jeune compatriote Fabio Quartararo qui a eu les lumières sur lui, le Cannois a pu travailler et désormais le voici prêt à truster les premières places.

«Ce serait l’objectif idéal et la saison idéale, mais je pense que la moto a le potentiel, a d’ailleurs indiqué Zarco au site officiel du MotoGP après le Grand Prix du Qatar. Tant que j'aurai la bonne énergie et que je me sentirai bien sur la moto, je pourrai faire ce genre de course à chaque fois, mais je ne veux pas trop y penser, parce que je peux me perdre. L'objectif est de gagner mais, pour cela, nous devons trouver des solutions afin de préserver notre pneu arrière tout au long de la course.» Le Zarco nouveau est bien arrivé.