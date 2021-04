Gaël Monfils et Elina Svitolina annoncent leur mariage

Gaël Monfils et Elina Svitolina, en couple depuis 2019, ont officialisé samedi leur mariage pour juillet prochain.

«Elle a dit oui.» Sur leurs réseaux sociaux, le Français et l’Ukrainienne, qui avaient fait un break en janvier dernier, ont donc révélé leur prochaine union. Sur la photo postée sur Instagram par le Parisien (14e mondial), on aperçoit la main avec la bague de l’Ukrainienne (5e mondiale).

«Nous sommes juste deux meilleurs amis qui réalisent qu’il est temps de prendre un peu de distance et s’aider l’un l’autre à vivre la vie la plus joyeuse et accomplie possible», avait écrit à l’époque Gaël Monfils. Finalement, ce n’était que passager.

Le mariage des deux joueurs de tennis aura donc lieu cet été au moins de juillet.