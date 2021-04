UFC : McGregor-Poirier, la date du troisième combat officiellement connue

La trilogie entre Conor McGregor et Dustin Poirier aura lieu le 10 juillet prochain lors de l’UFC 264.

C’est ce qu’avait déjà confirmé Dana White mais également le combattant américain dimanche sur Twitter il y a quelques jours.

«10 juillet» accompagné d’un diamant, a simplement tweeté le combattant américain qui avait battu l’Irlandais pour son retour dans les octogones le 24 janvier dernier.

«The Notorious» a, à son tour, officialisé la date du 10 juillet pour ce combat.

The fight is booked!



July 10th you’re gonna see what the Mac is about.



Adjust and absolutely fucking destroy! #BilliStrut pic.twitter.com/bdFlGyN3i1

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 3, 2021