Vidéo : le Français Diakhaby victime d’insulte raciste, ses coéquipiers de Valence quittent le terrain

Tous les joueurs du club de Valence ont quitté, dimanche, la pelouse à Cadix après que leur coéquipier, le Français Mouctar Diakhaby a été victime d’insultes racistes.

La honte a encore frappé sur un terrain de football. Autour de la demi-heure de jeu, les joueurs du Valence CF ont quitté la pelouse du stade Ramon de Carranza suite à des propos racistes envers le défenseur tricolore.

A la 31e minute de jeu, Mouctar Diakhaby s'est arrêté de jouer pour s'en prendre au joueur de Cadix Juan Cala. Les deux hommes ont commencé à s'invectiver, puis l’ancien lyonnais a indiqué à l'arbitre qu'il allait quitter le terrain, et a été suivi par tous ses coéquipiers.

Selon plusieurs médias espagnols, Cala aurait traité Diakhaby de «n**** de m****».

[VIDEO] #LaLiga



Les joueurs de Valence quittent le terrain à Cadix après des insultes racistes envers Mouctar Diakhaby !



Il aurait ensuite demandé à ses coéquipiers de retourner sur le terrain pour ne rien lâcherhttps://t.co/fnh279QMnJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 4, 2021

L'interruption de ce match comptant pour la 29e journée de Liga a duré un petit quart d'heure, puis le match a repris à partir de la 37e minute, sans Diakhaby, resté aux vestiaires et remplacé par Hugo Guillamon, mais avec Juan Cala côté Cadix.

«Tout notre soutien a Diakhaby. NON AU RACISME. Le joueur, qui a reçu une insulte raciste, a demandé à ses coéquipiers qu'ils retournent sur la pelouse pour se battre. TOUS AVEC TOI, MOUCTAR, a écrit le Valence CF dans la foulée sur Twitter. L'équipe s'est réunie et décide de revenir pour défendre nos couleurs, mais le Valence CF condamne fermement le racisme sous toutes ses formes. NON AU RACISME.»

Le joueur, quant à lui, est ensuite resté en tribunes.