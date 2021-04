Equipe de France : Anthony Martial forfait avec les Bleus pour l’Euro ?

C’est une course contre la montre pour Anthony Martial. Touché au genou gauche avec les Bleus au Kazakhstan, en éliminatoires du Mondial 2022, l’attaquant de Manchester United n’est pas certain de pouvoir rejouer d’ici à la fin de la saison et sa présence à l’Euro est sérieusement compromise.

Visage fermé, l’ancien Monégasque avait quitté la pelouse synthétique de l’Astana Arena, après s’être bloqué le genou, peu après la pause, cédant sa place à Kylian Mbappé. Si la durée de son indisponibilité n’a pas été précisée, il pourrait ne plus rejouer d’ici la fin de la saison en Angleterre, le 23 mai prochain.

«Il a une entorse à un genou après son passage avec l’équipe de France. Il semblerait qu’il va certainement être absent pour plusieurs semaines. On espère le récupérer avant la fin de la saison, mais on n’en est pas certain», a indiqué son entraîneur Ole Gunnar Solksjaer.

Une absence de plusieurs semaines remettrait sérieusement en cause sa présence dans la liste de Didier Deschamps pour la compétition continentale. D’autant que jusqu’à cette blessure, il réalisait une saison mitigée avec les Red Devils avec 7 buts et 8 passes décisives en 36 matchs.

Il devrait néanmoins éviter l’opération. De quoi laisser un espoir à Anthony Martial, déjà absent pour la Coupe du monde 2018 en Russie, de refouler les terrains avant le terme de l’exercice et de participer à son deuxième Euro après le Championnat d’Europe en 2016 en France.